Оккупанты обстреляли более 35 населенных пунктов. Интенсивно используют БПЛА, - Генштаб

Россия по-прежнему продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым кварталам.

Только за текущие сутки враг прибег к 4 ракетным и 7 авиационным ударам, совершил более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам нашей страны. От вражеского огня пострадало более 35 населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях российские военные обстреливали из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении обстреляли районы населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области и Бачевск, Шалыгино и Середина Буда Сумской области;

обстреляли районы населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области и Бачевск, Шалыгино и Середина Буда Сумской области; на Слобожанском направлении обстреляли районы населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск;

обстреляли районы населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск; на Краматорском направлении обстреляли районы населенных пунктов Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Яровое, Пришибское и Озерное;

обстреляли районы населенных пунктов Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Яровое, Пришибское и Озерное; на Бахмутском направлении обстреляли районы населенных пунктов Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опросное, Яковлевка, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Веселое и Верхнекаменное;

обстреляли районы населенных пунктов Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опросное, Яковлевка, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Веселое и Верхнекаменное; на Авдеевском направлении обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Парасковеевка;

обстреляли районы населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Парасковеевка; на Новопавловском и Запорожском направлениях обстреляли районы населенных пунктов Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Новомайорское, Времовка, Павловка, Железнодорожное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Времивка, Червоное и Ольговское;

обстреляли районы населенных пунктов Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Новомайорское, Времовка, Павловка, Железнодорожное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Времивка, Червоное и Ольговское; на Южнобужском направлении россияне обстреляли более 38 населенных пунктов, среди которых Нововознесенское, Архангельское, Сухой Пруд, Первомайское, Марганец и Никополь.

В целях разведки россияне активно используют БПЛА - до 60 вылетов с начала суток.

Из-за частичной мобилизации в России, начиная с 22 сентября военные комиссариаты врага работают круглосуточно, а лицам, пытающимся избежать войны, угрожают уголовной ответственностью.

В Севастополе мужчинам призывного возраста вручено около тысячи повесток. Призывников уверяют в том, что их служба будет якобы проходить на временно оккупированных территориях Херсонской области до истечения срока так называемой "специальной операции".

Тем временем российское командование пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери на линии столкновения - новоприбывшими. Это со своей стороны снижает уровень морально-психологического состояния врага.

Достижение наших героев

За 24 сентября было уничтожено 10 единиц вооружения и военной техники противника в районе населенного пункта Гуляйполе. Также наши воины уничтожили и один ЗРК С-300 с боеприпасами вблизи города Токмак.

"В течение суток подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледарь, Выимка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское и Павловка", - добавляет пресс-служба.

Авиация Сил обороны нанесла 21 удар. 14 из них поразили сосредоточение живой силы и военной техники противника, еще 7 - позиции зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили 2 БПЛА оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 6 пунктов управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 8 отдельных важных целей" , – добавляет пресс-служба.