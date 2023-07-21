UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Берислав: є постраждалий

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли Берислав (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 21 липня, увечері обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок їх атаки постраждав один мирний житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

За інформацією відомства, поранення отримав 40-річний чоловік, який знаходився на вулиці біля свого будинку.

На місце події викликали бригаду швидкої допомоги.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють правобережжя Херсонської області. Для атак вони, зокрема, використовують керовані авіаційні бомби.

Наприклад, 16 липня ворог вдарив по селу Розлив Херсонської області. Внаслідок цього поранення отримали 54-річна жінка та чоловік 49 років.

Також 17 липня окупанти завдали ударів по Білозерській громаді в Херсонській області. Через атаку постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна Росії проти УкраїниБерислав