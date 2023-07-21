Оккупанты обстреляли Берислав: есть пострадавший

Российские оккупанты сегодня, 21 июля, вечером обстреляли Берислав Херсонской области. В результате их атаки пострадал один мирный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.
По информации ведомства, ранения получил 40-летний мужчина, который находился на улице возле своего дома.
На место происшествия уже вызвали бригаду скорой помощи.
Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают правобережье Херсонской области. Для атак они, в частности, применяют управляемые авиационные бомбы.
К примеру, 16 июля враг ударил по селу Разлив Херсонской области. В результате этого ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49 лет.
Также 17 июля оккупанты нанесли удары по Белозерской общине в Херсонской области. Из-за атаки пострадали два человека.
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