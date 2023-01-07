Окупанти обстріляли багатоповерхівки в Кураховому та атакували Бахмут, багато поранених

На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні.

"Також на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки - без жертв", - розповів він.

За його словами, на Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі.

"У місті поранено 5 людей, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще 1 людина дістала поранення у Предтечиному Костянтинівської громади", - додав Кириленко.