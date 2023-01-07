Оккупанты обстреляли многоэтажки в Курахово и атаковали Бахмут, много раненых

На Донецком направлении больше всего пострадало Курахово - 1 человек ранен, повреждены 2 жилых многоэтажки и здание больницы.

"Также на территории общины под огнем оказалось Островское. Зафиксированы периодические обстрелы Марьинки - без жертв", - рассказал он.

По его словам, на Горловском направлении россияне убили 2 гражданских в Бахмутской общине: в Бахмуте и Красной Горе.

"В городе ранены 5 человек, повреждены 5 частных домов. Еще 1 человек получил ранения в Предтечином Константиновской общины", - добавил Кириленко.