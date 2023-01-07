Оккупанты обстреляли многоэтажки в Курахово и атаковали Бахмут, много раненых

За сутки российские оккупанты обстреляли Курахово, атаковав две многоэтажки и больницу, Марьинку и Бахмут. Два человека были убиты, еще 7 ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
На Донецком направлении больше всего пострадало Курахово - 1 человек ранен, повреждены 2 жилых многоэтажки и здание больницы.
"Также на территории общины под огнем оказалось Островское. Зафиксированы периодические обстрелы Марьинки - без жертв", - рассказал он.
По его словам, на Горловском направлении россияне убили 2 гражданских в Бахмутской общине: в Бахмуте и Красной Горе.
"В городе ранены 5 человек, повреждены 5 частных домов. Еще 1 человек получил ранения в Предтечином Константиновской общины", - добавил Кириленко.
Как сообщалось, российские войска около 40 раз за минувшие сутки открывали огонь по Херсону и области. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, а еще 7 получили ранения.
Также российские войска за минувшие сутки были обстреляны 16 населенными пунктами Запорожской области. В результате вражеских атак есть разрушение домов.
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