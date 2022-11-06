Окупанти обстріляли авто мирного жителя у Харківській області

У неділю, 6 листопада, російські окупанти обстріляли автомобіль мирного жителя Куп'янського району (Харківська область), коли він повертався додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області в Telegram.
За даними правоохоронців, в авто 45-річного чоловіка влучив російський протитанковий снаряд, внаслідок чого він отримав травми та був доставлений до лікарні.
Наслідки обстрілу росіян (t.me/police_kh_region)
Слідчі вже провели огляд місця події. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вночі 6 листопада завдали ракетного удару по Запоріжжю, потрапили до житлового кварталу.
Також ми писали, що у Запоріжжі ракета росіян вибухнула біля автомобіля поліцейських.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.