Оккупанты обстреляли авто мирного жителя в Харьковской области

По данным правоохранителей, в авто 45-летнего мужчины попал российский противотанковый снаряд, в результате чего он получил травмы и был доставлен в больницу.

Последствия обстрела россиян (t.me/police_kh_region)

Следователи уже провели осмотр места происшествия. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.