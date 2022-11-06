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Війська РФ обстріляли житловий квартал у Запоріжжі

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Запоріжжя, Неділя 06 листопада 2022 01:45
Війська РФ обстріляли житловий квартал у Запоріжжі Фото: війська РФ обстріляли житловий квартал у Запоріжжі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі 6 листопада завдали ракетного удару по Запоріжжю, потрапили до житлового кварталу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. мера міста Анатолія Куртєва.

За його словами, після обстрілу почалася пожежа.

"Через атаку там виникла пожежа. Відповідні служби вже працюють на місці. Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 5 листопада російські війська завдали ударів із комплексів С-300 по Запорізькій області. Через атаку пошкоджено три підприємства та автомобілі.

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