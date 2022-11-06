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Оккупанты обстреляли авто мирного жителя в Харьковской области

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Харьков, Воскресенье 06 ноября 2022 20:14
Оккупанты обстреляли авто мирного жителя в Харьковской области Фото: оккупанты обстреляли авто мирного жителя в Харьковской области (t.me/police_kh_region)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 6 ноября, российские оккупанты обстреляли авто мирного жителя Купянского района (Харьковская область), когда он возвращался домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Telegram.

По данным правоохранителей, в авто 45-летнего мужчины попал российский противотанковый снаряд, в результате чего он получил травмы и был доставлен в больницу.

Последствия обстрела россиян (t.me/police_kh_region)

Следователи уже провели осмотр места происшествия. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ночью 6 ноября нанесли ракетный удар по Запорожью, попали в жилой квартал.

Также мы писали, что в Запорожье ракета россиян взорвалась возле автомобиля полицейских.

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