Окупанти обстріляли аеропорт в Сумах

Російські окупанти здійснили атаку на сумський аеропорт. В результаті обстрілу будо пошкоджено будівлю та поранено цивільних громадян.
Про це заявив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За словами начальник Сумської МВА, вчора, 9 квітня, російські окупанти ракетою поцілили в територію сумського аеропорту.
Дрозденко пояснив, що в результаті ворожої атаки, в приміщенні аеропорту пошкоджені вікна, до того ж сталося загоряння трави, яке було швидко ліквідовано.
"Поранення отримали троє цивільних громадян", - додав глава МВА.
Вчора російські окупанти вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала цивільна інфраструктура. Пізніше стало відомо і про російську атаку по Білопіллю.
Згодом в Сумській ОВА та Сумській обласній прокуратурі повідомили про жертву і п'ятьох поранених унаслідок обстрілу населених пунктів.
Також на російський удар відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україні потрібно більше можливостей, щоб бити по Росії у відповідь на її обстріл центру Білопілля в Сумській області.
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