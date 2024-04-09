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Оккупанты обстреляли аэропорт в Сумах

Фото: россияне обстреляли сумский аэропорт (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты совершили атаку на сумской аэропорт. В результате обстрела было повреждено здание и ранены гражданские лица.

Об этом заявил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам начальник Сумской ГОА, вчера, 9 апреля, российские оккупанты ракетой попали в территорию сумского аэропорта. 

Дрозденко пояснил, что в результате вражеской атаки, в помещении аэропорта повреждены окна, к тому же произошло возгорание травы, которое было быстро ликвидировано.

"Ранения получили трое гражданских граждан", - добавил глава МВА.

 

Обстрел Белополье и Сум

Вчера российские оккупанты ударили по Сумам с помощью своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура. Позже стало известно и о российской атаке по Белополью.

Впоследствии в Сумской ОВА и Сумской областной прокуратуре сообщили о жертве и пятерых раненых в результате обстрела населенных пунктов.

Также на российский удар отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украине нужно больше возможностей, чтобы бить по России в ответ на обстрел центра Белополья в Сумской области.

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