Оккупанты обстреляли аэропорт в Сумах

Обстрел Белополье и Сум

Вчера российские оккупанты ударили по Сумам с помощью своей авиации. Целью атаки стала гражданская инфраструктура. Позже стало известно и о российской атаке по Белополью.

Впоследствии в Сумской ОВА и Сумской областной прокуратуре сообщили о жертве и пятерых раненых в результате обстрела населенных пунктов.

Также на российский удар отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украине нужно больше возможностей, чтобы бить по России в ответ на обстрел центра Белополья в Сумской области.

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