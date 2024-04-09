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Окупанти обстріляли аеропорт в Сумах

Суми, Вівторок 09 квітня 2024 16:25
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Окупанти обстріляли аеропорт в Сумах Фото: росіяни обстріляли сумський аеропорт (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти здійснили атаку на сумський аеропорт. В результаті обстрілу будо пошкоджено будівлю та поранено цивільних громадян.

Про це заявив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами начальник Сумської МВА, вчора, 9 квітня, російські окупанти ракетою поцілили в територію сумського аеропорту.

Дрозденко пояснив, що в результаті ворожої атаки, в приміщенні аеропорту пошкоджені вікна, до того ж сталося загоряння трави, яке було швидко ліквідовано.

"Поранення отримали троє цивільних громадян", - додав глава МВА.

Обстріл Білопілля та Сум

Вчора російські окупанти вдарили по Сумах за допомогою своєї авіації. Метою атаки стала цивільна інфраструктура. Пізніше стало відомо і про російську атаку по Білопіллю.

Згодом в Сумській ОВА та Сумській обласній прокуратурі повідомили про жертву і п'ятьох поранених унаслідок обстрілу населених пунктів.

Також на російський удар відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україні потрібно більше можливостей, щоб бити по Росії у відповідь на її обстріл центру Білопілля в Сумській області.

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