Окупанти обстрілами пошкодили ТЕЦ, яка живить Харків, - Терехов

Обстріл Харкова

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, вночі російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Для цього вони застосовували дрони-камікадзе "Шахед" та ракети.

Зокрема, під атакою була Харківська область. Усього по ній було завдано щонайменше десять ударів. Головною ціллю атаки стали енергетичні об'єкти, у регіоні понад 200 тисяч абонентів залишились без електропостачання.

Більш детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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