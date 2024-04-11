Оккупанты обстрелами повредили ТЭЦ, которая питает Харьков, - Терехов

Обстрел Харькова

Напомним, сегодня, 11 апреля, ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Для этого они применяли дроны-камикадзе “Шахед” и ракеты.

В частности, под атакой находилась Харьковская область. Всего по ней было нанесено по меньшей мере десять ударов. Главной целью атаки стали энергетические объекты, в регионе более 200 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Более детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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