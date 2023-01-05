ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обмежують рух місцевих по захоплених районах Запорізької області, - ЦНС

Новость на русском →
Україна, Четвер 05 січня 2023 15:23
Окупанти обмежують рух місцевих по захоплених районах Запорізької області, - ЦНС Фото: на блокпостах у захоплених окупантами районах вимагають спеціальні перепустки (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти обмежили вільне пересування місцевих жителів у тимчасово захоплених районах Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як пише Центр, виїзд з населених пунктів мешканцям дозволено лише за перепустками.

"Так, за новими правилами мешканці Бердянську та Мелітополю мають отримати дозвіл у "комендатурі" на виїзд, а потім продемонструвати його на блокпості. Водночас в містах проводяться обшуки в пошуках підпілля. Також зауважимо, що в регіоні триває підготовка до мобілізації в межах "нової хвилі" призову до лав ворога", - уточнює ЦНС.

За даними Центру, фактично окупанти перетворили тимчасово окуповані території на "режимний об’єкт", де люди надають перевагу не ходити по вулицях, аби не натрапити на ворожий патруль з перевіркою.

"При цьому покинути "об’єкт" не можна", - підкреслюють у Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, окупанти блокують виїзд з тимчасово окупованих територій на підконтрольні уряду України території. У грудні окупанти закрили пропускний пункт у Василівці, а з 15 січня росіяни планують його розблокувати, але лише в пішому режимі. Крім того, окупанти вводять "комендантські дні" у тимчасово окупованому Токмаку та найближчих селах Запорізької області - виходити на вулицю в ці дні категорично заборонено.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, плануючи масову мобілізацію, російські окупанти змушують вищі навчальні заклади в Криму відраховувати студентів старших курсів, які мають заборгованість у навчанні.

Днями ми писали, що російські окупанти з ПВК "Вагнер" вивезли з передмістя Бахмута близько 30 місцевих жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Окуповані території
NEWS
У Росії в травні закінчаться "Шахеди"? Що відомо про запаси іранських дронів
У Росії в травні закінчаться "Шахеди"? Що відомо про запаси іранських дронів
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет