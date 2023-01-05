Окупанти обмежують рух місцевих по захоплених районах Запорізької області, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як пише Центр, виїзд з населених пунктів мешканцям дозволено лише за перепустками.

"Так, за новими правилами мешканці Бердянську та Мелітополю мають отримати дозвіл у "комендатурі" на виїзд, а потім продемонструвати його на блокпості. Водночас в містах проводяться обшуки в пошуках підпілля. Також зауважимо, що в регіоні триває підготовка до мобілізації в межах "нової хвилі" призову до лав ворога", - уточнює ЦНС.

За даними Центру, фактично окупанти перетворили тимчасово окуповані території на "режимний об’єкт", де люди надають перевагу не ходити по вулицях, аби не натрапити на ворожий патруль з перевіркою.

"При цьому покинути "об’єкт" не можна", - підкреслюють у Центрі національного спротиву.