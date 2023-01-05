Оккупанты ограничивают движение местных по захваченным районам Запорожской области, - ЦНС
Российские оккупанты ограничили свободное передвижение местных жителей во временно захваченных районах Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как пишет Центр, выезд из населенных пунктов жителям разрешен только по пропускам.
"Например, по новым правилам жители Бердянска и Мелитополя должны получить разрешение в "комендатуре" на выезд, а затем продемонстрировать его на блокпосте. В то же время в городах проводятся обыски в поисках подполья. Также заметим, что в регионе продолжается подготовка к мобилизации в пределах "новой волны" призыва в ряды врага", - уточняет ЦНС.
По данным Центра, фактически оккупанты превратили временно оккупированные территории в "режимный объект", где люди предпочитают не ходить по улицам, чтобы не наткнуться на вражеский патруль с проверкой.
"При этом покинуть "объект" нельзя", - подчеркивают в Центре национального сопротивления.
Напомним, оккупанты блокируют выезд с временно оккупированных территорий на подконтрольные правительству Украины территории. В декабре оккупанты закрыли пропускной пункт в Васильевке, а с 15 января россияне планируют его разблокировать, но только в пешем режиме. Кроме того, оккупанты вводят "комендантские дни" во временно оккупированном Токмаке и ближайших селах Запорожской области - выходить на улицу в эти дни категорически запрещено.
Ранее РБК-Украина сообщало, что, планируя массовую мобилизацию, российские оккупанты заставляют вузы в Крыму отчислять студентов старших курсов, имеющих задолженность в обучении.
На днях мы писали, что российские оккупанты из ЧВК "Вагнер" вывезли из пригорода Бахмута около 30 местных жителей.
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