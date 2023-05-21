Окупанти обмежують доступ до зв'язку в Херсонській області, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

За даними Генштабу, російські військові демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж.

"Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком", - повідомили в генштабі.

Ситуація в Херсонській області

Зауважимо, що після звільнення правобережжя Херсонської області, що відбулось в листопаді минулого року, росіяни почали дедалі частіше обстрілювати його з мінометної та артилерійської зброї.

До того ж росіяни продовжують завдавати ракетних обстрілів і по звільненому Херсону.

Нагадаємо, що днями росіяни випустили 529 снарядів по Херсонській області.

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