Оккупанты ограничивают доступ к связи в Херсонской области, - Генштаб
Оккупанты на временно оккупированной части Херсонской области начали ограничивать доступ гражданских жителей к мобильной связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, российские военные демонтируют оборудование подстанций, а также ретрансляционных башен.
"Российские захватчики ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи в населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области. Кроме того, ограничивают перемещение местных жителей в районы с устойчивой сотовой связью", - сообщили в генштабе.
Ситуация в Херсонской области
Заметим, что после освобождения правобережья Херсонской области, которое состоялось в ноябре прошлого года, россияне начали все чаще обстреливать его из минометного и артиллерийского оружия.
К тому же россияне продолжают наносить ракетные обстрелы и по освобожденному Херсону.
Напомним, на днях россияне выпустили 529 снарядов по Херсонской области.
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