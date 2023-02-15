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Окупанти облаштували військовий шпиталь у хірургічному відділені лікарні Старобільська

Фото: окупанти облаштували військовий шпиталь у лікарні Старобільська (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У місцевій лікарні Старобільська Луганської області російські окупанти облаштували військовий госпіталь. Потреба у шпиталі виникла через велику кількість поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"В Старобільську Луганської області, на території хірургічного корпусу місцевої лікарні, окупанти розгорнули військовий шпиталь для лікування важкопоранених російських військовослужбовців. Хірургічний корпус повністю закритий для використання цивільними особами", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що станом на 11 лютого відзначено прибуття близько 20 військових вантажних автомобілів із пораненими росіянами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на окупованій частині Луганської області не вистачає медиків для лікування військових РФ. Там мають намір організувати курси навчання сестринській справі для волонтерів.

Також раніше ми писали, що росіяни перепрофілювали вже три цивільні лікарні в окупованому Луганську у військові шпиталі.

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