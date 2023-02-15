Оккупанты обустроили военный госпиталь в хирургическом отделении больницы Старобельска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Отмечено, что по состоянию на 11 февраля отмечено прибытие около 20 военных грузовых автомобилей с российскими ранеными.

"В Старобельске Луганской области, на территории хирургического корпуса местной больницы, оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых российских военнослужащих. Хирургический корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на оккупированной части Луганской области не хватает медиков для лечения военных РФ. Там намерены организовать курсы обучения сестринскому делу для волонтеров.

Также ранее мы писали, что россияне перепрофилировали уже три гражданских больницы в оккупированном Луганске в военные госпитали.

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