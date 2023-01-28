Окупанти облаштували вертолітну базу на території "Азовсталі", - радник мера Маріуполя

Російські загарбники вирішили облаштувати вертолітну базу на території "Азовсталі" в окупованому Маріуполі (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Щонайменш 10 зльотів зафіксовано за світловий день сьогодні. Пріоритетний напрям польотів - Запорізька область", - додав радник мера Маріуполя.

Андрющенко повідомив, що було зафіксовано гвинтокрили класу Мі-8.

"Висока вертолітна активність. На території "Азовсталі" окупанти облаштували вертолітну базу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі сьогодні вранці пролунав гучний вибух. Його чули в районі заводів "Азовмаш" та імені Ілліча.

Бійці маріупольського спротиву показали наслідки від підірваного позашляховика в якому знаходились військові Російської Федерації.

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