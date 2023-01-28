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В окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух

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Маріуполь, Субота 28 січня 2023 08:55
В окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух Фото: в окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В окупованому Маріуполі сьогодні вранці пролунав гучний вибух. Його чули в районі заводів "Азовмаш" та імені Ілліча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Гучний вибух в Маріуполі двадцять хвилин назад. Знову в Кальміуському районі на межі заводів Азовмаш/Ілліча. Причини уточнюємо. Але ці приємні українському вуху звуки стають дедалі частішими в місті. Настільки, що окупанти вже не вживають "розмінування". Мабуть, щось трапилось з щелепою…" - написав Андрющенко.

Нагадаємо, 24 січня в тимчасово окупованому Маріуполі також пролунав вибух. Після чого над містом активізувалася російська авіація.

Додамо, також ми писали про вибухи біля Маріуполя, повідомлялося про "прильоти" в районі населеного пункту Старий Крим.

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Маріуполь Вибух
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