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Оккупанты обустроили вертолетную базу на территории "Азовстали", - советник мэра Мариуполя

Фото: Оккупанты обустроили вертолетную базу на территории "Азовстали" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики решили обустроить вертолетную базу на территории "Азовстали" в оккупированном Мариуполе (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Высокая вертолетная активность. На территории "Азовстали" оккупанты обустроили вертолетную базу", - говорится в сообщении.

Андрющенко сообщил, что были зафиксированы вертолеты класса Ми-8.

"По меньшей мере, 10 взлетов зафиксировано за световой день сегодня. Приоритетное направление полетов - Запорожская область", - добавил советник мэра Мариуполя.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе сегодня утром раздался громкий взрыв. Его слышали в районе заводов "Азовмаш" и имени Ильича.

Бойцы мариупольского сопротивления показали последствия подорванного внедорожника, в котором находились военные Российской Федерации.

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АзовстальРоссийская ФедерацияМариупольДонецкая областьВойна в Украине