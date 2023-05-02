Окупанти облаштували нову катівню для цивільних у Чаплинці Херсонської області

Російські окупанти облаштували чергову катівню. Її розмістили у селищі Чаплинка Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .
За інформацією військового командування, на тимчасово окупованих територіях продовжують спостерігати випадки викрадення проукраїнського цивільного населення та облаштування нових тортур.
"Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки Херсонської області. Там наразі незаконно утримують до десяти цивільних осіб, серед яких неповнолітні", - уточнюють у Генштабі.
Там зазначають, що людей тримають у жорстоких та нелюдських умовах, застосовують до них тортури. Є випадки, коли викрадених росіяни мучать до смерті.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на окупованій території Херсонської області було ліквідовано одного з колаборантів Сергія Москаленка. Зрадник був організатором тортур.
Також ми писали, що в Енергодарі помітили нову катівню російських окупантів.
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