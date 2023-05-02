UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти облаштували нову катівню для цивільних у Чаплинці Херсонської області

Ілюстративне фото: окупанти облаштували нову катувальну для цивільних у Чаплинці Херсонської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти облаштували чергову катівню. Її розмістили у селищі Чаплинка Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

За інформацією військового командування, на тимчасово окупованих територіях продовжують спостерігати випадки викрадення проукраїнського цивільного населення та облаштування нових тортур.

"Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки Херсонської області. Там наразі незаконно утримують до десяти цивільних осіб, серед яких неповнолітні", - уточнюють у Генштабі.

Там зазначають, що людей тримають у жорстоких та нелюдських умовах, застосовують до них тортури. Є випадки, коли викрадених росіяни мучать до смерті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на окупованій території Херсонської області було ліквідовано одного з колаборантів Сергія Москаленка. Зрадник був організатором тортур.

Також ми писали, що в Енергодарі помітили нову катівню російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьЧаплинкаВійська РФВійна Росії проти України