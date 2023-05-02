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Оккупанты обустроили новую пыточную для гражданских в Чаплинке Херсонской области

Иллюстративное фото: оккупанты обустроили новую пыточную для гражданских в Чаплинке Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты обустроили очередную пыточную. Ее разместили в поселка Чаплинка Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации военного командования, на временно оккупированных территориях продолжают наблюдать случаи похищения проукраинского гражданского населения, а также обустройства новых пыточных.

"В частности, одну из таких пыточных российские террористы обустроили в отделе полиции временно захваченной Чаплинки Херсонской области. Там в настоящее время незаконно содержат до десяти гражданских лиц, среди которых несовершеннолетние", - уточняют в Генштабе.

Там отмечают, что людей держат в жестоких и нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки. Есть случаи, когда похищенных россияне мучают до смерти.

Напомним, ранее стало известно, что на оккупированной территории Херсонской области был ликвидирован один из коллаборантов Сергей Москаленко. Предатель был организатором пыточных.

Также мы писали, что в Энергодаре заметили новую пыточную российских оккупантов.

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