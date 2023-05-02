Оккупанты обустроили новую пыточную для гражданских в Чаплинке Херсонской области

По информации военного командования, на временно оккупированных территориях продолжают наблюдать случаи похищения проукраинского гражданского населения, а также обустройства новых пыточных.

"В частности, одну из таких пыточных российские террористы обустроили в отделе полиции временно захваченной Чаплинки Херсонской области. Там в настоящее время незаконно содержат до десяти гражданских лиц, среди которых несовершеннолетние", - уточняют в Генштабе.

Там отмечают, что людей держат в жестоких и нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки. Есть случаи, когда похищенных россияне мучают до смерти.