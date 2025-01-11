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Окупанти облаштовують опорні пункти в покинутих багатоповерхівках у Криму, - партизани

Крим, Субота 11 січня 2025 08:30
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Окупанти облаштовують опорні пункти в покинутих багатоповерхівках у Криму, - партизани Фото: окупанти облаштовують опорні пункти в покинутих багатоповерхівках у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти розміщують свої опорні пункти в покинутих багатоповерхівках у Криму. Це стає вже системним явищем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент розвідав опорний пункт окупантів у Євпаторії. Цей опорник розмістили в покинутій багатоповерховій будівлі біля узбережжя", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, територію об'єкта взяли під охорону, обладнали позиції для спостереження і стрільби.

"Біля пункту зафіксовано військову техніку та особовий склад", - додають в "АТЕШ".

Окупанти облаштовують опорні пункти в покинутих багатоповерхівках у Криму (t.me/atesh_ua)

Розміщення військових об'єктів окупантів у житлових масивах

Крим російські війська окупували 2014 року. З того часу на півострові з'явилася значна кількість військових об'єктів загарбників.

Як кажуть партизани, розміщення військових об'єктів у цивільній забудові в Криму вже стало системним явищем. Крім того, такими діями окупанти переслідують кілька цілей - не тільки нібито "оборону" півострова, а й банальне віджимання різноманітних об'єктів для свого збагачення.

Зазначимо, що подібна тактика не нова. Росіяни часто ведуть обстріли з території житлової забудови, а місцевих жителів використовують як прикриття.

Наприклад, нещодавно повідомлялося, що росіяни поширюють фейк про те, що українські військові нібито вбивають жителів Покровського району. Таким чином окупанти хочуть використовувати мирне населення як "живий щит".

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