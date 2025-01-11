Оккупанты обустраивают опорные пункты в заброшенных многоэтажках в Крыму, - партизаны

Оккупанты размещают свои опорные пункты в заброшенных многоэтажках в Крыму. Это становится уже системным явлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Как отмечют партизаны, территорию объекта взяли под охрану, оборудовали позиции для наблюдения и стрельбы.

"Агент разведал опорный пункт оккупантов в Евпатории. Этот опорник разместили в заброшенном многоэтажном здании возле побережья", - говорится в сообщении.

Размещение военных объектов оккупантов в жилых массивах

Крым российские войска оккупировали в 2014 году. С того времени на полуострове появилось значительное количество военных объектов захватчиков.

Как говорят партизаны, размещения военных объектов в гражданской застройке в Крыму уже стало системным явлением. Кроме того, такими действиями оккупанты преследуют несколько целей - не только якобы "оборону" полуострова, но и банальное отжим различных объектов для своего обогащения.

Отметим, что подобная тактика не новая. Россияне часто ведут обстелы с территории жилой застройки, а местных жителей используют как прикрытие.

Например, недавно сообщалось, что россияне распространяют фейк о том, что украинские военные якобы убивают жителей Покровского района. Таким образом оккупанты хотят использовать мирное население в качестве "живого щита".

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