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РФ за допомогою фейків хоче використовувати жителів Покровського району як "живий щит", - ЦПД

Покровськ, Вівторок 07 січня 2025 18:32
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РФ за допомогою фейків хоче використовувати жителів Покровського району як "живий щит", - ЦПД Ілюстративне фото: росіяни продовжують спроби окупувати Покровськ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни поширюють фейк про те, що українські військові нібито вбивають жителів Покровського району. Ворог хоче використати мирне населення як "живий щит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації у Facebook.

Як зазначили в ЦПД, росіяни намагаються дискредитувати українських воїнів, які виконують завдання в районі Покровська. Ворожа пропаганда поширює брехливу інформацію про те, що українські воїни нібито вбивають цивільних, які йдуть у бік російських позицій "у пошуках порятунку".

РФ за допомогою фейків хоче використовувати жителів Покровського району як &quot;живий щит&quot;, - ЦПДФото: фейки росіян про українських воїнів (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

У Центрі пояснили, що поширення таких фейків - це інформаційна складова операції російських військ у районі Покровська.

"Ворог намагається налаштувати місцеве населення проти ЗСУ. Таким чином, війська держави-агресора зможуть використовувати мешканців Покровського району як "живий щит", - ідеться в повідомленні ЦПД.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, російські окупанти не полишають спроб захопити Покровськ. Зокрема, як заявляв учора, 6 січня, представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, ворог хоче взяти місто "в кліщі", але йому це не вдається.

При цьому американський Інститут вивчення війни зазначав, що оточення Покровська - це одна з ключових стратегічних цілей російських окупантів.

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