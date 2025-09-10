Окупанти обіцяють відновити Каховське водосховище: ЦПД розкрив мотиви Росії

Російські окупанти обіцяють відновити Каховське водосховище "після завершення конфлікту". Проте насправді це лише спроба створити ілюзію турботи та відвернути увагу від власних злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За даними центру, очільник окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо пообіцяв відновити Каховське водосховище. Однак, він відразу наголосив, що це можливо лише "після завершення конфлікту".
Також кремлівський гауляйтер, намагаючись зняти з Росії відповідальність за підрив Каховської ГЕС, вчергове повторив фейк про нібито руйнування дамби внаслідок "ракетних ударів ЗСУ".
"Хоча давно відомо, що насправді дамбу Каховської ГЕС у червні 2023 року підірвали саме російські війська, і це підтверджують численні міжнародні розслідування", - зазначили в ЦПД.
В центрі зазначили, що руйнування Каховської ГЕС призвело до масштабної техногенної катастрофи. Без води залишилися сотні тисяч гектарів сільськогосподарських угідь на півдні України, постраждали десятки населених пунктів, а також було знищено унікальні екосистеми.
"Очевидно, що для окупантів фраза "після завершення конфлікту" насправді означає "ніколи". А обіцянками відновити водосховище ворог лише намагається створити ілюзію "турботи" про жителів ТОТ та відвернути увагу від власних злочинів", - підкреслили в ЦПД.
Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю РБК-Україна геоботанік Яків Дідух, який проводив експедиції на місці Каховського водосховища, розповів, що дно водойми заростає унікальним вербовим лісом.
Він вважає, що вже за 20 років там буде найбільший вербовий масив у Європі.
РБК-Україна також писало про те, що зараз відбувається на місці Каховського водосховища та які прогнози надалі.
Вночі 6 червня 2023 року російські сили здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що призвело до серйозних наслідків.
Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Найскладніша ситуація на той момент спостерігалась саме в Херсонській області, особливо на тимчасово окупованій території регіону. Ворожі сили відмовлялись евакуювати цивільне населення, а також ускладнювали порятунок людей обстрілами.