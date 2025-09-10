Оккупанты обещают восстановить Каховское водохранилище: ЦПД раскрыл мотивы России

По данным центра, глава оккупационной администрации на Херсонщине Владимир Сальдо пообещал восстановить Каховское водохранилище. Однако, он сразу подчеркнул, что это возможно только "после завершения конфликта".

Также кремлевский гауляйтер, пытаясь снять с России ответственность за подрыв Каховской ГЭС, в очередной раз повторил фейк о якобы разрушении дамбы в результате "ракетных ударов ВСУ".

"Хотя давно известно, что на самом деле дамбу Каховской ГЭС в июне 2023 года взорвали именно российские войска, и это подтверждают многочисленные международные расследования", - отметили в ЦПД.

В центре отметили, что разрушение Каховской ГЭС привело к масштабной техногенной катастрофе. Без воды остались сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий на юге Украины, пострадали десятки населенных пунктов, а также были уничтожены уникальные экосистемы.

"Очевидно, что для оккупантов фраза "после завершения конфликта" на самом деле означает "никогда". А обещаниями восстановить водохранилище враг лишь пытается создать иллюзию "заботы" о жителях ВОТ и отвлечь внимание от собственных преступлений", - подчеркнули в ЦПД.