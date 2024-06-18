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Окупанти обезголовили українського захисника в Донецькій області, - Костін

Донецька область, Вівторок 18 червня 2024 16:29
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Окупанти обезголовили українського захисника в Донецькій області, - Костін Фото: Андрій Костін, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти жорстоко вбили українського воїна в Донецькій області. Вони його обезголовили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Андрія Костіна у Twitter.

За його словами, Україна отримала інформацію, що російські командири наказали своїм солдатам не брати в полон українських військових і натомість вбивати їх шляхом обезголовлення.

"Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано в Донецькій області", - додав Костін.

Він наголосив, що це - черговий доказ, що воєнні злочини росіян - не поодинокі інциденти, а стратегія російського режиму.

Костін розповів, що такі злочинні накази віддавали на рівні керівництва батальйону та роти російських окупантів.

Генпрокурор закликав не залишати такі випадки безкарними.

Страти українських військових

Нагадаємо, кілька тижнів тому Костін розповів про те, що правоохоронці розслідують 61 страту українського військовополоненого, яку скоїли росіяни.

Зокрема, 20 лютого стало відомо, що російські солдати розстріляли кількох українських військовополонених біля села Роботине Запорізької області.

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Донецька область Війська РФ Війна в Україні Андрій Костін
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