Оккупанты обезглавили украинского защитника в Донецкой области, - Костин
Российские оккупанты жестоко убили украинского воина в Донецкой области. Они его обезглавили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Андрея Костина в Twitter.
По его словам, Украина получила информацию, что российские командиры отдали приказ своим солдатам не брать в плен украинских военных и вместо этого убивать их путем обезглавливания.
"Факт обезглавливания украинского защитника зафиксирован в Донецкой области", - добавил Костин.
Он подчеркнул, что это - очередное доказательство, что военные преступления россиян - не единичные инциденты, а стратегия российского режима.
Костин рассказал, что такие преступные приказы отдавали на уровне руководства батальона и роты российских оккупантов.
Генпрокурор призвал не оставлять такие случаи безнаказанными.
Казни украинских военных
Напомним, несколько недель назад Костин рассказал о том, что правоохранители расследуют 61 казнь украинского военнопленного, которую совершили россияне.
В частности, 20 февраля стало известно, что российские солдаты расстреляли нескольких украинских военнопленных возле села Работино Запорожской области.
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