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Оккупанты обезглавили украинского защитника в Донецкой области, - Костин

Донецкая область, Вторник 18 июня 2024 16:29
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Оккупанты обезглавили украинского защитника в Донецкой области, - Костин Фото: Андрей Костин, генпрокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты жестоко убили украинского воина в Донецкой области. Они его обезглавили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Андрея Костина в Twitter.

По его словам, Украина получила информацию, что российские командиры отдали приказ своим солдатам не брать в плен украинских военных и вместо этого убивать их путем обезглавливания.

"Факт обезглавливания украинского защитника зафиксирован в Донецкой области", - добавил Костин.

Он подчеркнул, что это - очередное доказательство, что военные преступления россиян - не единичные инциденты, а стратегия российского режима.

Костин рассказал, что такие преступные приказы отдавали на уровне руководства батальона и роты российских оккупантов.

Генпрокурор призвал не оставлять такие случаи безнаказанными.

Казни украинских военных

Напомним, несколько недель назад Костин рассказал о том, что правоохранители расследуют 61 казнь украинского военнопленного, которую совершили россияне.

В частности, 20 февраля стало известно, что российские солдаты расстреляли нескольких украинских военнопленных возле села Работино Запорожской области.

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Донецкая область Войска РФ Война в Украине Андрей Костин
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