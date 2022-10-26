UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти у Новій Каховці заварюють кришки люків через страх "українських ДРГ"

Фото: Окупанти у Новій Каховці заварюють кришки люків через страх "українських ДРГ" (24tv ua)
Автор: Дмитро Браславський

В тимчасово окупованій Новій Каховці (Херсонська область) росіяни заварюють кришки люків, адже бояться "українських ДРГ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Такі засоби безпеки свідчать про підготовку росіян до вуличних боїв у місті", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, триває розселення новоприбулих російських військових по квартирах порожніх помешкань, власники яких покинули місто через окупацію.

"Зауважимо, що масове заварювання люків наражає місцевих на небезпеку, адже перекриває комунальникам та пожежникам доступ до стратегічно важливих комунікацій", - додали в ЦНС.

Місцевих мешканців закликали евакуюватись, оскільки до моменту деокупації в Новій Каховці залишатись небезпечно.

Нагадаємо, що вранці 24 жовтня в тимчасово окупованій російськими військами Новій Каховці пролунали вибухи. Над одним із районів підіймається дим.

Раніше ЗСУ завдали удару по штабу окупантів у Новій Каховці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьНовая КаховкаВійна в Україні