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Оккупанты в Новой Каховке заваривают крышки люков из-за страха "украинских ДРГ"

Фото: Оккупанты в Новой Каховке заваривают крышки люков из-за страха "украинских ДРГ" (24tv ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) россияне заваривают крышки люков, потому что боятся "украинских ДРГ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Такие средства безопасности свидетельствуют о подготовке россиян к уличным боям в городе", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, продолжается расселение новоприбывших российских военных по квартирам пустых помещений, владельцы которых покинули город из-за оккупации.

"Заметим, что массовое заваривание люков подвергает местных опасности, ведь перекрывает коммунальщикам и пожарным доступ к стратегически важным коммуникациям", - добавили в ЦНС.

Местных жителей призвали эвакуироваться, поскольку к моменту деоккупации в Новой Каховке оставаться опасно.

Напомним, что утром 24 октября во временно оккупированной российскими войсками Новой Каховке раздались взрывы. Над одним из районов поднимается дым.

Ранее ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в Новой Каховке.

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