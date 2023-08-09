UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти навигадували збитий дрон біля ЗАЕС. Подоляк відреагував

Фото: у Зеленського спростували заяви РФ щодо атаки дроном на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна не здійснювала, й не планує здійснювати жодних атак на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні, 9 серпня, російські окупанти заявили, що Київ нібито намагався атакувати Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) за допомогою безпілотника.

Однак радник голови ОП спростував ворожі заяви, та зауважив, що Україна не атакуватиме ЗАЕС.

"Безумовно, Україна не здійснювала жодної атаки за допомогою безпілотника на ЗАЕС, не планувала і навіть теоретично не буде цього робити", - сказав Подоляк.

Ситуація на ЗАЕС

Окупанти захопили ЗАЕС ще в березні 2022 року. З того часу вони використовують територію станції як базу, а в ГУР МО України заявили, що росіяни замінували охолоджувачі енергоблоків та можуть влаштувати теракт з викидом радіації.

В МАГАТЕ заявляли, що знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС, а 26 та 27 липня вони зафіксували вибухи у районі захопленої станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійна Росії проти України