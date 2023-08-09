Окупанти навигадували збитий дрон біля ЗАЕС. Подоляк відреагував

Сьогодні, 9 серпня, російські окупанти заявили, що Київ нібито намагався атакувати Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) за допомогою безпілотника.

Однак радник голови ОП спростував ворожі заяви, та зауважив, що Україна не атакуватиме ЗАЕС.

"Безумовно, Україна не здійснювала жодної атаки за допомогою безпілотника на ЗАЕС, не планувала і навіть теоретично не буде цього робити", - сказав Подоляк.

Ситуація на ЗАЕС

Окупанти захопили ЗАЕС ще в березні 2022 року. З того часу вони використовують територію станції як базу, а в ГУР МО України заявили, що росіяни замінували охолоджувачі енергоблоків та можуть влаштувати теракт з викидом радіації.

В МАГАТЕ заявляли, що знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС, а 26 та 27 липня вони зафіксували вибухи у районі захопленої станції.

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