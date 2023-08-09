RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты нафантазировали сбитый дрон возле ЗАЭС. Подоляк отреагировал

Фото: у Зеленского опровергли заявления РФ об атаке дроном на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина не осуществляла, и не планирует осуществлять никаких атак на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня, 9 августа, российские оккупанты заявили, что Киев якобы пытался атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с помощью беспилотника.

Однако советник главы ОП опроверг враждебные заявления, и отметил, что Украина не будет атаковать ЗАЭС.

"Безусловно, Украина не осуществляла никакой атаки с помощью беспилотника на ЗАЭС, не планировала и даже теоретически не будет этого делать", - сказал Подоляк.

Ситуация на ЗАЭС

Оккупанты захватили ЗАЭС еще в марте 2022 года. С тех пор они используют территорию станции в качестве базы, а в ГУР МО Украины заявили, что россияне заминировали охладители энергоблоков и могут устроить теракт с выбросом радиации.

В МАГАТЭ заявляли, что нашли противопехотные мины на территории ЗАЭС, а 26 и 27 июля они зафиксировали взрывы в районе захваченной станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВойна России против Украины