Оккупанты нафантазировали сбитый дрон возле ЗАЭС. Подоляк отреагировал

Сегодня, 9 августа, российские оккупанты заявили, что Киев якобы пытался атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с помощью беспилотника.

Однако советник главы ОП опроверг враждебные заявления, и отметил, что Украина не будет атаковать ЗАЭС.

"Безусловно, Украина не осуществляла никакой атаки с помощью беспилотника на ЗАЭС, не планировала и даже теоретически не будет этого делать", - сказал Подоляк.

Ситуация на ЗАЭС

Оккупанты захватили ЗАЭС еще в марте 2022 года. С тех пор они используют территорию станции в качестве базы, а в ГУР МО Украины заявили, что россияне заминировали охладители энергоблоков и могут устроить теракт с выбросом радиации.

В МАГАТЭ заявляли, что нашли противопехотные мины на территории ЗАЭС, а 26 и 27 июля они зафиксировали взрывы в районе захваченной станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.