ua en ru
Ср, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти навигадували збитий дрон біля ЗАЕС. Подоляк відреагував

Новость на русском →
Запорізька область, Середа 09 серпня 2023 19:44
Окупанти навигадували збитий дрон біля ЗАЕС. Подоляк відреагував Фото: у Зеленського спростували заяви РФ щодо атаки дроном на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна не здійснювала, й не планує здійснювати жодних атак на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні, 9 серпня, російські окупанти заявили, що Київ нібито намагався атакувати Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) за допомогою безпілотника.

Однак радник голови ОП спростував ворожі заяви, та зауважив, що Україна не атакуватиме ЗАЕС.

"Безумовно, Україна не здійснювала жодної атаки за допомогою безпілотника на ЗАЕС, не планувала і навіть теоретично не буде цього робити", - сказав Подоляк.

Ситуація на ЗАЕС

Окупанти захопили ЗАЕС ще в березні 2022 року. З того часу вони використовують територію станції як базу, а в ГУР МО України заявили, що росіяни замінували охолоджувачі енергоблоків та можуть влаштувати теракт з викидом радіації.

В МАГАТЕ заявляли, що знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС, а 26 та 27 липня вони зафіксували вибухи у районі захопленої станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
Найвужче коло людей. Зеленський провів Ставку у спеціальному форматі
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України