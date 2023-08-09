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Оккупанты нафантазировали сбитый дрон возле ЗАЭС. Подоляк отреагировал

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Запорожская область, Среда 09 августа 2023 19:44
Оккупанты нафантазировали сбитый дрон возле ЗАЭС. Подоляк отреагировал Фото: у Зеленского опровергли заявления РФ об атаке дроном на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина не осуществляла, и не планирует осуществлять никаких атак на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня, 9 августа, российские оккупанты заявили, что Киев якобы пытался атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с помощью беспилотника.

Однако советник главы ОП опроверг враждебные заявления, и отметил, что Украина не будет атаковать ЗАЭС.

"Безусловно, Украина не осуществляла никакой атаки с помощью беспилотника на ЗАЭС, не планировала и даже теоретически не будет этого делать", - сказал Подоляк.

Ситуация на ЗАЭС

Оккупанты захватили ЗАЭС еще в марте 2022 года. С тех пор они используют территорию станции в качестве базы, а в ГУР МО Украины заявили, что россияне заминировали охладители энергоблоков и могут устроить теракт с выбросом радиации.

В МАГАТЭ заявляли, что нашли противопехотные мины на территории ЗАЭС, а 26 и 27 июля они зафиксировали взрывы в районе захваченной станции.

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