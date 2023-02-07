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Окупанти наступають на низці напрямків: оновлена карта війни від розвідки Британії

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Донбас, Вівторок 07 лютого 2023 13:11
Окупанти наступають на низці напрямків: оновлена карта війни від розвідки Британії Фото: російські війська продовжують наступати на низці напрямків на сході, а ЗСУ відбивають їх атаки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Оприлюднена актуальна карта війни в Україні від британської розвідки. Російські війська намагаються наступати на п’яти напрямках на сході та зазнають втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

За оновленими даними карти, окупаційні війська продовжують вести перегрупування на окремих напрямках.

Окупанти наступають на низці напрямків: оновлена карта війни від розвідки Британії

Зокрема, основні зусилля ворожа армія зосереджує на веденні наступальних дій на таких напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Разом з тим росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій і на Куп’янському напрямку.

Своєю чергою українські захисники тримають рубежі та дають відсіч ворогу, було відбито атаки противника в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва та Верхньокам’янське(Луганська область), а також Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка (Донецька область).

При цьому на Запорізькому напрямку противник активних наступальних дій не вів, але продовжив вести вогонь по позиціях українських військових з різного озброєння.

Нагадаємо, за даними карт американського Інституту вивчення війни (ISW), за добу російські війська намагаються перерізати шляхи постачання українських сил до Бахмута, а також зазнали поразки біля Вугледара та на Запорізькому напрямку.

Додамо, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко окреслив ситуацію в Бахмуті, де тривають одні з найзапекліших боїв.

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