Оккупанты наступают на ряде направлений: обновлена карта войны от разведки Британии

Обнародована актуальная карта войны в Украине от британской разведки. Российские войска пытаются наступать на пяти направлениях на востоке и несут потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

По обновленным данным карты, оккупационные войска продолжают вести перегруппировку по отдельным направлениям.

В частности, основные усилия вражеской армии сосредоточены на ведении наступательных действий на следующих направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Вместе с тем, россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий и на Купянском направлении.

В свою очередь украинские защитники держат рубежи и дают отпор врагу, были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Диброва и Верхнекаменское (Луганская область), а также Веселое, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Прасковье).

При этом в Запорожском направлении противник активных наступательных действий не вел, но продолжил вести огонь по позициям украинских военных из разного вооружения.

Напомним, по данным карт американского Института изучения войны (ISW), за сутки российские войска пытаются перерезать пути поставок украинских сил в Бахмут, а также потерпели поражение возле Угледара и на Запорожском направлении.

Добавим, ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко очертил ситуацию в Бахмуте, где продолжаются одни из самых ожесточенных боев.

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