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Окупанти насильно вивозять із Херсона дітей і людей похилого віку

Фото: в Херсоні окупанти силою вивозять в РФ дітей та літніх людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російські окупанти продовжують примусове вивезення мирних жителів з тимчасово зайнятої Херсонської області на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Генерального штабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району, було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю. До примусової “евакуації” у Московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату", - повідомили в Генштабі.

Крім того, відомо, що з Каховки переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розмістили особовий склад.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують порушувати закони й звичаї ведення війни щодо цивільних в Херсонській області. Мародерствують та примушують містян до евакуації.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець так званої "ДНР" розповів про відступ у Херсонській області та заявив, що довелося відійти на 100-150 км.

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