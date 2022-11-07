Окупанти насильно вивозять із Херсона дітей і людей похилого віку

Російські окупанти продовжують примусове вивезення мирних жителів з тимчасово зайнятої Херсонської області на територію РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Генерального штабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району, було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю. До примусової “евакуації” у Московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату", - повідомили в Генштабі.
Крім того, відомо, що з Каховки переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розмістили особовий склад.
Нагадаємо, що російські окупанти продовжують порушувати закони й звичаї ведення війни щодо цивільних в Херсонській області. Мародерствують та примушують містян до евакуації.
Раніше повідомлялось, що військовослужбовець так званої "ДНР" розповів про відступ у Херсонській області та заявив, що довелося відійти на 100-150 км.