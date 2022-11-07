Оккупанты насильно вывозят из Херсона детей и пожилых людей

Российские оккупанты продолжают принудительный вывоз мирных жителей из временно занятой Херсонской области на территорию РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Генерального штаба ВСУ.
"По имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью. К принудительной "эвакуации" в Московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната", - сообщили в Генштабе.
Кроме того, известно, что из Каховки перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав.
Напомним, что российские оккупанты продолжают нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданских в Херсонской области. Мародерствуют и принуждают горожан к эвакуации.
Ранее сообщалось, что военнослужащий так называемой ДНР рассказал об отступлении в Херсонской области и заявил, что пришлось отойти на 100-150 км.