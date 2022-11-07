Оккупанты насильно вывозят из Херсона детей и пожилых людей

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию Генерального штаба ВСУ.

"По имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью. К принудительной "эвакуации" в Московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, известно, что из Каховки перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав.