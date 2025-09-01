ua en ru
Окупанти намагаються змінювати тактику під Куп'янськом: у Нацгвардії розкрили деталі

Понеділок 01 вересня 2025 19:39
Окупанти намагаються змінювати тактику під Куп'янськом: у Нацгвардії розкрили деталі Ілюстративне фото: російські солдати змінюють тактику під Куп'янськом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати не припиняють спроб просування на Куп'янському напрямку. Там вони змінюють тактику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України в Telegram.

"Незважаючи на втрати, ворог намагається змінювати тактику: використовує антитепловізійні плащі, намагається просуватися малими групами та накопичуватися в сірій зоні", - розповіли в Нагцвардії.

Також українські воїни фіксують, що активність ворожих дронів на цьому напрямку зросла. При цьому РФ стала частіше здійснювати спроби завдати ударів по логістичних шляхах.

У Нацгвардії зазначили, що підрозділи безпілотних систем 15 бригади "Кара-Даг" цілодобово знищують піхоту окупантів, засоби зв'язку, РЕБ і укриття.

Успіхи ЗСУ під Куп'янськом

Нагадаємо, у суботу, 30 серпня, спікер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов розповів у коментарі РБК-Україна, що українським захисникам вдалося звільнити від окупантів село Мирне під Куп'янськом.

Завдяки окупації Мирного росіяни могли контролювати траси, які йдуть на Куп'янськ.

При цьому кілька тижнів тому росіяни вперше за довгий час штурмували Куп'янськ на танках. Українські захисники відбили такий штурм.

