Окупанти намагаються змінювати тактику під Куп'янськом: у Нацгвардії розкрили деталі

Російські солдати не припиняють спроб просування на Куп'янському напрямку. Там вони змінюють тактику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України в Telegram.

"Незважаючи на втрати, ворог намагається змінювати тактику: використовує антитепловізійні плащі, намагається просуватися малими групами та накопичуватися в сірій зоні", - розповіли в Нагцвардії.



Також українські воїни фіксують, що активність ворожих дронів на цьому напрямку зросла. При цьому РФ стала частіше здійснювати спроби завдати ударів по логістичних шляхах.

У Нацгвардії зазначили, що підрозділи безпілотних систем 15 бригади "Кара-Даг" цілодобово знищують піхоту окупантів, засоби зв'язку, РЕБ і укриття.