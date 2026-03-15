Окупанти намагаються взяти під повний контроль Гришине, - військові

За даними військових, армія РФ намагається повністю оволодіти містами Покровськ та Мирноград. Водночас підрозділи Сил оборони України утримують визначені позиції на північних околицях цих населених пунктів.

"Окупанти також намагаються взяти під повний контроль населений пункт Гришине. Наші підрозділи утримують визначені рубежі, проводять активні пошуково-ударні дії в Гришиному та зривають спроби противника окупувати населений пункт", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські захисники активно завдають ударів по противнику дронами у північно-західній частині Покровська.

За даними угруповання військ "Схід", саме цю ділянку російські війська намагаються використати як плацдарм для накопичення особового складу перед подальшим просуванням у напрямку Гришиного.

Фото: Бої за Гришине (DeepStateMap)

Сили оборони України протидіють наступальним планам ворога та стримують штурми. Для цього проводиться посилена аеророзвідка, мінування можливих маршрутів просування противника та блокування його логістики.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 272 загарбника за минулу добу.

Також знищено 2086 БпЛА різних типів, знищено та вражено 37 одиниць іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 37 пунктів управління російських БпЛА. Д