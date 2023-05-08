Окупанти намагаються виїхати із Запорізької області під виглядом цивільних, - мер Мелітополя

"Російські військові масово почали перевдягатися в цивільних для того, щоб намагатися втекти з тимчасово окупованої Запорізької області", - сказав Федоров.

Тому, за його словами, з'явився ще один спосіб фільтрації. Зокрема, у Мелітополі перевіряють автівки цивільних - шукають переодягнених військових, які під галас евакуації намагаються втекти.

У деяких прифронтових населених пунктах "зрадників" у випадку необхідності готові "евакуювати" прямісінько на фронт.