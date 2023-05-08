UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти намагаються виїхати із Запорізької області під виглядом цивільних, - мер Мелітополя

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські військові намагаються покинути захоплену ними територію у Запорізькій області під виглядом цивільних, яким дозволили евакуацію. У зв'язку з цим окупанти посилили фільтраційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Російські військові масово почали перевдягатися в цивільних для того, щоб намагатися втекти з тимчасово окупованої Запорізької області", - сказав Федоров.

Тому, за його словами, з'явився ще один спосіб фільтрації. Зокрема, у Мелітополі перевіряють автівки цивільних - шукають переодягнених військових, які під галас евакуації намагаються втекти.

У деяких прифронтових населених пунктах "зрадників" у випадку необхідності готові "евакуювати" прямісінько на фронт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що так звана евакуація, яку оголосили загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області, йде надто швидко. Є ймовірність, що окупанти можуть готуватися до провокацій.

До того ж загарбники планують розширити список міст в Запорізькій області, що підлягатимуть евакуації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольокупантиЗапорожская областьВійна Росії проти України