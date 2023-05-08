Оккупанты пытаются выехать из Запорожской области под видом гражданских, - мэр Мелитополя

"Российские военные массово начали переодеваться в гражданские для того, чтобы пытаться бежать из временно оккупированной Запорожской области", - сказал Федоров.

Потому, по его словам, появился еще один способ фильтрации. В частности, в Мелитополе проверяют автомобили гражданских - ищут переодетых военных, которые под шум эвакуации пытаются скрыться.

В некоторых прифронтовых населенных пунктах "предателей" в случае необходимости готовы "эвакуировать" прямо на фронт.