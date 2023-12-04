Окупанти "полюють" на партизанів в соцмережах: що треба знати українцям

Окупанти намагаються знайти членів підпілля на тимчасово окупованих територіях. Для цього вони використовують соціальні мережі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Наразі зафіксовані випадки, коли окупанти моніторять вподобання патріотичних українських сторінок у соцмережах й намагаються вирахувати серед них місцевих мешканців тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні ЦНС. У зв'язку з цим мешканців захоплених регіонів закликають зберігати пильність й не наражати себе на небезпеку. Варто зазначити, що окупанти вже внесли до своєї бази дані про близько 7 тисяч осіб в Криму. Зокрема, більше тисячі це представники корінного кримськотатарського народу.