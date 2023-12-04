Оккупанты "охотятся" на партизан в соцсетях: что нужно знать украинцам

Оккупанты пытаются вычислить членов подполья на временно оккупированных территориях. Для этого они используют социальные сети

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления .

"Сейчас зафиксированы случаи, когда оккупанты мониторят предпочтения патриотических украинских страниц в соцсетях и пытаются вычислить среди них местных жителей временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении ЦНС.

В связи с этим жителей захваченных регионов призывают сохранять бдительность и не подвергать себя опасности.

Стоит отметить, что оккупанты уже внесли в свою базу данные об около 7 тысяч человек в Крыму. В частности, более тысячи - представители коренного крымскотатарского народа.