Окупанти намагаються створити у Криму резервну бригаду: "АТЕШ" дізнався деталі

Окупанти намагаються створити в Криму бригаду "БАРС". Але охочих туди вступати небагато, тож до неї вже зарахували місцевих депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент повідомляє, що окупанти ухвалили рішення про створення цілої бригади "БАРС-Крим" до початку березня 2025 року. Оскільки вже є проблеми з нестачею бажаючих вступати в добровольчі батальйони, окупаційним адміністраціям наказано формально вступити до "БАРСу" для його популяризації", - йдеться у повідомленні.

У ній уже вже числяться депутати окупаційної міської ради Ялти, але, як уточнюють партизани, цей крок не призвів до значного поповнення підрозділу.

"Здебільшого вступають люди, яким пообіцяли, що під час так званої служби вони зможуть займатися конфіскацією майна людей, які залишили тимчасово окуповані території. А також ті, хто хоче отримувати великі за їхніми мірками гроші, наївно вважаючи, що зможуть відсиджуватися в тилу", - зазначили в "АТЕШ".

Що відомо про "БАРС"

Бойовий армійський резерв спеціальний РФ (БАРС) - проект мобілізаційного людського резерву Міноборони РФ. Резервістів у нього почали набирати з осені 2021 року, перед вторгненням в Україну.

Було сформовано до 30-ти номерних батальйонів загальною чисельністю до 20 тисяч осіб. Чисельність та озброєння у них різні.