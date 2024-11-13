Оккупанты пытаются создать в Крыму резервную бригаду: "АТЕШ" узнал детали

Оккупанты пытаются создать в Крыму бригаду "БАРС". Но желающих туда вступать немного, поэтому в нее уже зачислили местных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент сообщает, что оккупанты приняли решение о создании целой бригады "БАРС-Крым" к началу марта 2025 года.Поскольку уже есть проблемы с нехваткой желающих вступать в добровольческие батальоны, оккупационным администрациям приказано формально вступить в "БАРС" для его популяризации", - говорится в сообщении.

В ней уже уже числятся депутаты оккупационного городского совета Ялты, но, как уточняют партизаны, этот шаг не привел к значительному пополнению подразделения.

"В основном вступают люди, которым пообещали, что во время так называемой службы они смогут заниматься конфискацией имущества людей, покинувших временно оккупированные территории. А также те, кто хочет получать большие, по их меркам, деньги, наивно полагая, что смогут отсиживаться в тылу", - отметили в "АТЕШ".

Что известно о "БАРС"

Боевой армейский резерв специальный РФ (БАРС) - проект мобилизационного людского резерва Минобороны РФ. Резервистов в него начали набирать с осени 2021 года, перед вторжением в Украину.

Было сформировано до 30 номерных батальонов общей численностью до 20 тысяч человек. Численность и вооружение у них разные.