Оккупанты пытаются создать в Крыму резервную бригаду: "АТЕШ" узнал детали
Оккупанты пытаются создать в Крыму бригаду "БАРС". Но желающих туда вступать немного, поэтому в нее уже зачислили местных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агент сообщает, что оккупанты приняли решение о создании целой бригады "БАРС-Крым" к началу марта 2025 года.Поскольку уже есть проблемы с нехваткой желающих вступать в добровольческие батальоны, оккупационным администрациям приказано формально вступить в "БАРС" для его популяризации", - говорится в сообщении.
В ней уже уже числятся депутаты оккупационного городского совета Ялты, но, как уточняют партизаны, этот шаг не привел к значительному пополнению подразделения.
"В основном вступают люди, которым пообещали, что во время так называемой службы они смогут заниматься конфискацией имущества людей, покинувших временно оккупированные территории. А также те, кто хочет получать большие, по их меркам, деньги, наивно полагая, что смогут отсиживаться в тылу", - отметили в "АТЕШ".
Что известно о "БАРС"
Боевой армейский резерв специальный РФ (БАРС) - проект мобилизационного людского резерва Минобороны РФ. Резервистов в него начали набирать с осени 2021 года, перед вторжением в Украину.
Было сформировано до 30 номерных батальонов общей численностью до 20 тысяч человек. Численность и вооружение у них разные.
Ситуация в Крыму
Полуостров Крым был оккупирован российскими войсками в 2014 году. После этого в Крыму организовали локации для расположения военных объектов как для техники, так и для личного состава.
Ранее сообщалось, что РФ готовит наемников из Африки и Кубы в Крыму для войны в Украине. От ударов ВСУ оккупанты защищают их детьми из "Юнармии".
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